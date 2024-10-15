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"Соликамский магниевый завод" получил за 9 месяцев 573 млн рублей убытка по РСБУ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в январе-сентябре 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 572,8 млн рублей против чистой прибыли в 820,1 млн рублей за аналогичный период 2023 года, говорится в финансовой отчетности предприятия.

Выручка компании сократилась на 12,1%, до 7,9 млрд рублей. Себестоимость превысила выручку, в результате СМЗ получил валовой убыток.

Основные финансовые показатели ОАО "СМЗ" (в тысячах рублей):

Показатель 9 месяцев 2024 г. 9 месяцев 2023 г. Динамика
Выручка 7 912 828 8 999 391 - 12,1%
Себестоимость продаж 7 914 245 7 382 488 +7,2%
Валовая прибыль (убыток) (1 418) 1 616 903 -
Прибыль (убыток) от продаж (1 096 221) 670 729 -
Прибыль до (убыток) налогообложения (756 664) 1 222 155 -
Чистая прибыль (убыток) (572 810) 820 131 -

Долгосрочные обязательства СМЗ снизились с 605,5 млн рублей на конец 2023 года до 501,4 млн рублей на конец сентября 2024 года, краткосрочные - с 2,4 млрд рублей до 2,1 млрд рублей.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (в том числе ниобиевую, танталовую, титановую).

Основные пакеты акций СМЗ (в совокупности 89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

В прошлом году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

В марте 2024 года суд взыскал в пользу государства оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших более 2 тысячам миноритарных держателей. Часть из них пытается обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

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Пермский край Росатом СМЗ Соликамский магниевый завод
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