"Соликамский магниевый завод" получил за 9 месяцев 573 млн рублей убытка по РСБУ
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в январе-сентябре 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 572,8 млн рублей против чистой прибыли в 820,1 млн рублей за аналогичный период 2023 года, говорится в финансовой отчетности предприятия.
Выручка компании сократилась на 12,1%, до 7,9 млрд рублей. Себестоимость превысила выручку, в результате СМЗ получил валовой убыток.
Основные финансовые показатели ОАО "СМЗ" (в тысячах рублей):
|Показатель
|9 месяцев 2024 г.
|9 месяцев 2023 г.
|Динамика
|Выручка
|7 912 828
|8 999 391
|- 12,1%
|Себестоимость продаж
|7 914 245
|7 382 488
|+7,2%
|Валовая прибыль (убыток)
|(1 418)
|1 616 903
|-
|Прибыль (убыток) от продаж
|(1 096 221)
|670 729
|-
|Прибыль до (убыток) налогообложения
|(756 664)
|1 222 155
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|(572 810)
|820 131
|-
Долгосрочные обязательства СМЗ снизились с 605,5 млн рублей на конец 2023 года до 501,4 млн рублей на конец сентября 2024 года, краткосрочные - с 2,4 млрд рублей до 2,1 млрд рублей.
СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (в том числе ниобиевую, танталовую, титановую).
Основные пакеты акций СМЗ (в совокупности 89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.
В прошлом году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.
В марте 2024 года суд взыскал в пользу государства оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших более 2 тысячам миноритарных держателей. Часть из них пытается обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
нс км
MOEX$#&: MGNZ