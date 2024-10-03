Апелляция в декабре продолжит рассматривать спор об изъятии акций у миноритариев СМЗ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) отложил рассмотрение дела об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) до 2 декабря, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Отложить заседание попросили представители прокуратуры. В суде они объяснили, что необходимо запросить дополнительную идентификационную информацию в отношении иностранных юридических лиц - миноритарных акционеров.

В частности, такую информацию они запрашивают у большого количества брокеров, и не все ответы поступили к настоящему моменту.

Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу государства оставшихся 10,6% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тысячи миноритарных держателей. Некоторые акционеры не согласились с таким решением суда и обжаловали его в апелляционном порядке.

Изначально апелляционные жалобы направили 40 физлиц-миноритариев, но часть из них суд не принял к производству и вернул заявителям. В итоге к моменту рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции заявителями являются 32 физических лица, АО "Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9,3 тысячи акций), депозитарии - банк "Открытие" (правопреемник ООО "Открытие брокер" и ООО "ОИнвест"), АО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест", а также третьи лица - "Мосбиржа" и Банк России.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы свыше 10,8 тысячи акций, что составляет почти четверть от общего числа акций (около 41,7 тысячи штук), истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства.

Что касается основных пакетов акций СМЗ (суммарно 89,4%), то они по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. В частности, мажоритарными акционерами являлись: Сергей Кирпичев (15,45%), Петр Кондрашев (24%), Тимур Старостин (25%) и Игорь Пестриков (25%). Решение суда подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.