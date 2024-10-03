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Апелляция в декабре продолжит рассматривать спор об изъятии акций у миноритариев СМЗ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) отложил рассмотрение дела об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) до 2 декабря, сообщается в картотеке арбитражных дел.

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Отложить заседание попросили представители прокуратуры. В суде они объяснили, что необходимо запросить дополнительную идентификационную информацию в отношении иностранных юридических лиц - миноритарных акционеров.

В частности, такую информацию они запрашивают у большого количества брокеров, и не все ответы поступили к настоящему моменту.

Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу государства оставшихся 10,6% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тысячи миноритарных держателей. Некоторые акционеры не согласились с таким решением суда и обжаловали его в апелляционном порядке.

Изначально апелляционные жалобы направили 40 физлиц-миноритариев, но часть из них суд не принял к производству и вернул заявителям. В итоге к моменту рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции заявителями являются 32 физических лица, АО "Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9,3 тысячи акций), депозитарии - банк "Открытие" (правопреемник ООО "Открытие брокер" и ООО "ОИнвест"), АО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест", а также третьи лица - "Мосбиржа" и Банк России.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы свыше 10,8 тысячи акций, что составляет почти четверть от общего числа акций (около 41,7 тысячи штук), истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства.

Что касается основных пакетов акций СМЗ (суммарно 89,4%), то они по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. В частности, мажоритарными акционерами являлись: Сергей Кирпичев (15,45%), Петр Кондрашев (24%), Тимур Старостин (25%) и Игорь Пестриков (25%). Решение суда подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.

Банк России Мосбиржа Пермский край СМЗ Соликамский магниевый завод Росатом Генпрокуратура
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