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РСА поддержит увеличение повторного штрафа за отсутствие полиса ОСАГО до 5000 рублей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков поддерживает обсуждаемую инициативу увеличить штраф за повторное выявленное нарушение для водителей, ездящих на машине без полиса ОСАГО, с 800 рублей до 5 тысяч рублей, сказал журналистам в кулуарах форума Finopolis президент РСА Евгений Уфимцев.

Он напомнил, что ныне действующий штраф в 800 рублей был введен много лет назад.

"Сегодня обсуждается вариант включения штрафа за отсутствие полиса ОСАГО за повторные нарушения, связанные с выявлением факта отсутствия полиса "автогражданки", выявленные ГИБДД. Мы считаем, что это правильный подход. Если человек предупрежден и он, к сожалению, продолжает ездить без полиса ОСАГО, такое поведение должно трактоваться как злостное нарушение законодательства", - сказал Уфимцев.

Глава РСА пояснил, что в ситуации, когда автомобилист выяснил, что действие его полиса завершилось, у него есть возможность оформить в электронном виде полис ОСАГО. Уфимцев обратил внимание, что в ряде случаев страховщики при заключении договора ОСАГО устанавливают временную франшизу, которая предполагает, что действие полиса начинается, например, со следующего дня. Он отметил, что "по договоренности со страховщиком такая временная франшиза может не применяться".

Гендиректор дочерней компании Банка России АО "НСИС" (оператор АИС "Страхование") Николай Галушин сообщил журналистам, что НСИС вместе с Минцифры разрабатывают вариант сервиса для автовладельцев, который позволит предупреждать их о сроке истечения действия полиса ОСАГО.

ГИБДД Евгений Уфимцев Минцифры ОСАГО РСА НСИС Николай Галушин
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