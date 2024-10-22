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"Мосбиржа" 25 ноября проведет делистинг расписок X5

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 25 ноября прекратит торги глобальными депозитарными расписками (GDR) ритейлера X5. Это решение принято по заявлению компании, сообщила пресс-служба биржи.

Ритейлер завершает процедуры, связанные с приостановкой корпоративных прав у бывшего холдинга X5 - одноименной компании, зарегистрированной в Нидерландах.

Российская X5 в конце сентября завершила распределение GDR нидерландской компании на акции ПАО для держателей бумаг в иностранных и российских депозитариях. Количество нераспределенных ценных бумаг составляет примерно 10,22%, сообщала нидерландская компания.

В связи с этим 1 ноября акционеры нидерландской X5 проведут собрание, на котором им необходимо выбрать, как с ними поступить: либо возвратить 10,22% ПАО нидерландской группе, либо запросить денежную компенсацию. Сама нидерландская X5 видит наиболее оптимальным вариант с компенсацией, так как она содержит меньшее количество рисков.

Ранее сообщалось, что торги акциями ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" на "Мосбирже" начнутся 9 января 2025 года.

X5 управляет магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и "Много лосося". На 30 июня 2024 года группа объединяла 25 466 магазинов.

Московская биржа Мосбиржа X5 ИКС 5
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