Акционерам Henderson дали рекомендацию по дивидендам-2023 и за 9 месяцев 2024 года

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Эйч Эф Джи" (головная компания торговой марки ритейлера Henderson) на заседании 24 октября рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 года из расчета 8,38 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Также совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 9,62 рубля на акцию.

Собрание акционеров по этим вопросам состоится 29 ноября.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 9 декабря 2024 года.

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов два раза в год и не менее 50% чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA меньше 2,5х.

По итогам I квартала 2024 года акционеры Henderson утвердили дивиденды из расчета 30 рублей на обыкновенную акцию.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России (управляет 160 собственными салонами в 64 городах).

Президенту и председателю совета директоров компании Рубену Арутюняну принадлежит 75,42% акций компании, 9,52% - у менеджмента. В ноябре 2023 года компания провела IPO на "Московской бирже", в ходе которого разместила 4,4 млн новых акций на 3 млрд рублей, free float составил 13,9%.