Концерн AB InBev в III квартале нарастил чистую прибыль на 41%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev в третьем квартале 2024 года нарастил чистую прибыль на 40,7%, хотя его выручка снизилась на 3,4%.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $2,07 млрд, или $1,03 в расчете на акцию, против $1,47 млрд, или $0,73 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Без учета разовых факторов прибыль составила $0,98 на акцию.

Выручка уменьшилась до $15,05 млрд по сравнению с $15,57 млрд годом ранее. В органическом выражении показатель вырос на 2,1%.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный LSEG Refinitiv, предусматривал чистую прибыль в размере $1,92 млрд при выручке в $15,55 млрд.

В Северной Америке объемы продаж в гектолитрах снизились в органическом выражении на 0,4%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 11,4%, в Южной Америке - на 0,6%, в Центральной Америке - на 2,2%. В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, показатель вырос на 2,7%.

По итогам года компания теперь ожидает увеличения EBITDA на 6-8%, а не 4-8%, как ранее.

Кроме того, концерн утвердил рассчитанную на год программу buyback на $2 млрд.