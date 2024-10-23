Anadolu Efes назвала новые условия сделки с AB InBev по российским активам

Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev - долю Anadolu Efes в украинском бизнесе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Турецкая Anadolu Efes согласовала новые условия сделки с бельгийской Anheuser-Busch InBev (AB InBev) по поводу российских активов.

"Согласно новому соглашению, Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev приобретет долю Anadolu Efes в украинском бизнесе. Завершение этой сделки зависит от определенных условий и разрешений регулирующих органов, как было заявлено ранее", - говорится в сообщении.

Другие подробности компания не раскрывает.

Anadolu Efes планировала купить долю AB InBev в их совместном российском бизнесе - AB InBev Efes. Юридический процесс был начат 19 декабря 2023 года. Однако правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций летом 2024 года отказала Efes Breweries International BV (через нее по всему миру работает турецкий производитель пива Anadolu Efes) в этой сделке.

Как сказано в пресс-релизе, при условии получения всех необходимых одобрений и завершения сделки все акции AB InBev Efes Russia, которые в настоящее время принадлежат базирующейся в Нидерландах AB InBev Efes B.V., будут переведены в другую компанию группы с офисом в Турции, которая является 100%-й дочерней компанией Anadolu Efes.

В процессе одобрения сделки AB InBev Efes B.V. продолжит работу в обычном режиме.

Компания AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года на основе слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России. Ей принадлежат 11 заводов и три солодовенных комплекса в России. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 11,4%, до 108,6 млрд рублей. Чистая прибыль выросла с 12,3 млрд рублей в 2022 году до 16,7 млрд рублей в 2023 году. В 2023 году AB InBev Efes произвела 23,2 млн гектолитров (гкл) пива, 527,7 тыс. гкл кваса, сидра и воды.

AB InBev Efes - последнее из трех крупнейших в России пивоваренных предприятий, которое до сих пор контролируют зарубежные компании.