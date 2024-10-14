"Коммерсантъ" сообщил о планах РЖД повысить тариф на порожний пробег полувагонов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Тарифы на порожний пробег полувагонов могут повысить, чтобы стимулировать их владельцев предоставлять их под погрузку контейнеров на Дальнем Востоке, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке и протокол совещания, которое провел вице-премьер Виталий Савельев 20 сентября.

На совещании Минтрансу и РЖД было поручено подготовить соответствующие предложения и направить их в ФАС, сказано в протоколе.

В сентябре вывоз контейнеров в полувагонах достиг рекордных 1579 TEU в сутки, что в 2,1 раза больше, чем в сентябре 2023 года, сообщали РЖД. Компания обещала в октябре увеличить количество контейнерных поездов, состоящих из полувагонов, с 12 до 15. Но владельцы полувагонов, которые ориентированы на погрузку угля в местах его основной генерации - в Сибири и восточнее,- не всегда готовы ехать с контейнерами туда, куда направляются эти грузы, в Центральный федеральный округ и на Северо-Запад, поскольку полувагон после этого еще нужно вернуть под погрузку обратно в Кузбасс.

Подтолкнуть их к этому призваны тарифные меры. По информации газеты, предложение РЖД заключается в дополнительной индексации порожнего пробега полувагонов на 10% в 2025 году и далее на 5% в год в 2026-2030 годах.

В РЖД эти цифры не прокомментировали, отметив, что продолжают увеличивать вывоз контейнеров с Дальнего Востока, но загрузка терминалов в регионе остается высокой. "В условиях дефицита провозной способности инфраструктуры подача на Дальний Восток порожних платформ для вывоза контейнеров приведет к ограничениям в перевозке грузов, что нанесет ущерб экономике страны, - уверены в компании. - При этом большое количество полувагонов, освобождающихся после выгрузки угля в портах и пригодных для погрузки контейнеров, возвращаются в центральную часть России в порожнем состоянии".

В аппарате Савельева изданию подтвердили, что возможность увеличения тарифа обсуждалась и "продолжается проработка вопроса". В Минтрансе комментариев не дали.

В Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) считают, что предложенная мера "приведет к целому ряду негативных последствий, которые в том числе коснутся социально значимых сфер страны". Сокращение порожнего пробега вагона и платежей за него, подчеркивают там, - ключевая задача управления издержками любого владельца вагона или оператора, так как расходы на порожний пробег вагонов достигают в среднем порядка 50% всех издержек операторской компании. Дополнительно стимулировать сокращение порожнего пробега нет необходимости, считают в СОЖТ. На взгляд объединения, задействовать полувагоны для перевозки контейнеров можно за счет обеспечения надлежащего планирования отправки контейнеров, раскрытия операторам информации об объемах контейнеров, станциях, местах их погрузки и дислокации всех находящихся на Восточном полигоне полувагонов, что позволит компаниям самостоятельно формировать "пулы" готовых порожних составов полувагонов разных операторов. Как отмечают в СОЖТ, от РЖД также потребуется обеспечение гарантированного подвода порожних фитинговых платформ к местам перегрузки контейнеров из полувагонов и гарантированного и своевременного возврата порожних полувагонов после выгрузки контейнеров к местам погрузки на Западно-Сибирской железной дороге.

Источник издания в отрасли говорит, что проблема дисбаланса контейнерного импорта и экспорта всегда существовала и решалась подсылом фитинговых платформ. Но сейчас РЖД снижает подсыл, который сегодня почти на треть ниже, чем в 2022 году, а предлагает грузить контейнеры в полувагоны. "В принципе все операторы готовы брать попутную загрузку, - говорит собеседник газеты. - Но беда в том, что РЖД не понимает, что такое "попутная": для них это погрузка в любой свободный полувагон в портах Дальнего Востока, и они не понимают, что далеко не всем вагонам по пути с контейнерами".