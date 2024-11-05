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Розничные цены на дизтопливо в Москве снова ускорили рост

За прошлую неделю они увеличились в среднем на 30 копеек

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная стоимость дизельного топлива на АЗС Москвы по итогам минувшей недели увеличилась на 30 копеек, до 66,82 руб./л, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Динамика обусловлена повышением цен на заправках "Роснефти", "Газпром нефти", "НефтьМагистрали" и "ЛУКОЙЛа" - в том числе на АЗС Teboil, входящих в периметр НК.

В настоящее время дизтопливо активно дорожает как на бирже, так и в рознице на фоне перехода России на зимние сорта.

Стоимость бензинов на московских заправках тоже повысилась по итогам прошлой неделе: Аи-92 - на 8 копеек, до 54,26 руб./л, Аи-95 - на 10 копеек, до 60,12 руб./л.

Аи-92 Аи-95 Москва Московская топливная ассоциация
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