Розничные цены на дизтопливо в Москве снова ускорили рост

За прошлую неделю они увеличились в среднем на 30 копеек

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная стоимость дизельного топлива на АЗС Москвы по итогам минувшей недели увеличилась на 30 копеек, до 66,82 руб./л, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Динамика обусловлена повышением цен на заправках "Роснефти", "Газпром нефти", "НефтьМагистрали" и "ЛУКОЙЛа" - в том числе на АЗС Teboil, входящих в периметр НК.

В настоящее время дизтопливо активно дорожает как на бирже, так и в рознице на фоне перехода России на зимние сорта.

Стоимость бензинов на московских заправках тоже повысилась по итогам прошлой неделе: Аи-92 - на 8 копеек, до 54,26 руб./л, Аи-95 - на 10 копеек, до 60,12 руб./л.