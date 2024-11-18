Рост цен на бензины на столичных АЗС ускорился за неделю

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста средневзвешенных цен на бензины на АЗС Москвы продолжают увеличиваться: на минувшей неделе цены выросли на 17-18 копеек, тогда как неделей ранее поднялись на 12-13 копеек, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Стоимость Аи-92 на столичных заправках на 18 ноября составляет в среднем 54,55 руб./л, Аи-95 - 60,43 руб./л. Ранее - с середины августа до конца октября - рост цен на бензины составлял от 1 до 10 копеек в неделю.

Цена дизельного топлива на АЗС Москвы на минувшей неделе повысилась на 27 копеек - до 67,33 руб./л. Неделей ранее ДТ подорожало на 24 копейки.

Последний скачок цен на дизтопливо на АЗС Москвы фиксировался в середине лета, когда был высокий сезон спроса на нефтепродукты. В настоящее время ДТ на бирже дорожает на фоне перехода России на зимние сорта, из опта рост цен транслируется в розницу.