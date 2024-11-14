В ЦБ назвали сбалансированным рост корпоративного кредитования в диапазоне 8-13%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк России считает показатель роста корпоративного кредитования в РФ в диапазоне 8-13% в годовом выражении оптимальным. Об этом сообщил в четверг журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"По итогам этого года мы ожидаем, что корпоративный кредит вырастет на 17-20% – это высокие темпы роста. Если мы говорим о сбалансированных темпах роста, то мы их видим, скорее, ближе к уровням 8-13%. Именно такие уровни мы ждем и в следующем году, и в долгосрочной перспективе. Это уровни, которые, на самом деле, если мы посмотрим на историю, на то, как вела себя кредитная активность в предыдущие годы – довольно высокие и приличные темпы роста кредитного портфеля", - сказал Ганган.

По его словам, сейчас основное внимание ЦБ сосредоточено именно на корпоративном кредитовании, так как оно занимает самую большую часть в общем кредитном портфеле, который, соответственно, по-прежнему растет высокими темпами. Таким образом, по мнению Гангана, рост совокупного кредитного портфеля в годовом выражении на уровне 8-13% также является оптимальным.

Говоря про розничное кредитование, глава департамента заявил, что последние решения ЦБ в части как денежно-кредитной политики, так и макропруденциального регулирования вызвали замедление роста потребкредитования. По итогам 2024 года данный показатель ожидается на уровне 15%, сбалансированным же уровнем Ганган назвал рост на 10-15% в год.

Ранее в ноябре зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что ситуация в корпоративном кредитовании, демонстрировавшем высокие темпы прироста, начала меняться.

За январь-сентябрь корпоративный кредитный портфель вырос на 14,5% до 84,2 трлн рублей. В годовом выражении рост составил 21,8%.