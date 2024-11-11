Квартальная чистая прибыль "Русагро" по МСФО снизилась на 37%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2024 года чистая прибыль ГК "Русагро", одного их ведущих агрохолдингов России, составила 15,9 млрд рублей, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Скорректированная EBITDA сократилась на 29%, до 10,6 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 14% против 21% годом ранее.

Выручка выросла на 6%, до 76,2 млрд рублей.

Компания также сообщила, что за 9 месяцев этого года выручка выросла на 21%, до 215,3 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA снизился на 20%, до 24,4 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 11% против 17% годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев упала в два раза, до 19,4 млрд рублей.

Как заявил гендиректор ООО "Группа компаний "Русагро"" Тимур Липатов, увеличению выручки главным образом способствовал рост объемов выпуска и реализации в масложировом бизнесе. "Команда "Русагро" добилась увеличения операционных показателей сегмента за счет органического роста выпуска масла наливом после завершения модернизации Балаковского МЭЗ и увеличения его мощности на 30% в конце 2023 года, - сказал он. - Кроме того, в середине 2023 года группа приобрела 50%-ю долю и контроль над группой НМЖК, что усилило позиции "Русагро" на российском рынке и сформировало дополнительный импульс для повышения экспортных поставок".

По его словам, динамика цен на рынке свинины также положительно повлияла на совокупную выручку. Доход от сахарного сегмента снизился за счет сокращения объемов реализации в результате более низких переходящих остатков сахара, а также действия временного запрета на экспорт сахара из России в июле и августе 2024 года.

Сокращение выручки сельскохозяйственного сегмента обусловлено, в частности, снижением урожайности из-за неблагоприятных погодных условий в 2024 году.

Чистая прибыль упала в основном за счет сокращения скорректированного показателя EBITDA и эффекта курсовых разниц.

"Компания продолжает демонстрировать положительную динамику по чистому долгу, который снизился на 25% в условиях роста доступного объема ликвидности. Соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA снизилось до рекордно низких 0,99х", - заявил Липатов.

"Русагро" занимает первое место в России в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

В 2023 году компания произвела 928 тысяч тонн сахара, что на 20% (на 157 тысяч тонн) больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тысячи тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1% (на 2 тысячи тонн).

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в 7 раз, до 48,7 млрд рублей.

Земельный банк группы составляет 707 тысяч га. Активы компании расположены в 15 регионах.