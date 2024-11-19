Суд отклонил апелляцию о недействительности сделки по продаже более 40% "Рависа"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение нижестоящего суда, отказавшего в удовлетворении иска АО "Равис - птицефабрика Сосновская", крупного производителя и переработчика мяса птицы на Урале, о недействительности сделок по продаже более 40% его акций "Уральской агропромышленной группе" (УАГ).

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сообщается в картотеке арбитражных дел.

Решение принято 18 ноября, его резолютивная и мотивировочная часть пока не опубликованы.

Как сообщалось, АО "Равис - птицефабрика Сосновская" подало иск в Арбитражный суд Челябинской области о недействительности сделок по продаже более 40% его акций "Уральской агропромышленной группе" в марте этого года. Ответчиками по нему выступают экс-совладельцы "Рависа" Андрей Косилов, Аниса Косилова, Эдем и Наиля Асановы, а также новый совладелец - УАГ. Позднее А.Косилова была исключена из числа ответчиков.

В частности, истец просил, по уточненным данным, признать ничтожными сделками договоры мены двух акций АО между Асановыми и УАГ, в результате которых группа стала совладельцем птицефабрики, а также заключенный впоследствии УАГ и Косиловым договор купли-продажи 66,833 млн обыкновенных акций АО номиналом 0,5 рубля каждая (41,66% уставного капитала) от 20 декабря 2023 года. Также АО требовало признать "ничтожной в силу притворности" сделку купли-продажи спорных акций в части установления их стоимости - 750 млн рублей. В качестве применения последствий недействительности сделки АО просило суд перевести на него права покупателя спорных акций по действительной стоимости, уплаченной по договору от 20 декабря 2023 года.

23 августа суд отклонил иск АО, которое подало апелляционную жалобу.

УАГ в конце 2023 года стала владельцем более 40% акций АО "Равис - птицефабрика Сосновская", ранее принадлежавших Косилову. Сделка стала предметом серии исков между АО, его новым и прежними акционерами. В рамках одного из таких споров представитель "Равис" заявил суду, что новый акционер хоть и носит название "Уральская агропромышленная группа", но к известному производителю и переработчику мяса отношения не имеет. В "Уральской агропромышленной группе" (ООО "Уралагрогрупп", управляет птицефабрикой "Рефтинская" в Свердловской области и владеет курганским мясокомбинатом "Стандарт") эту информацию опровергли.

В суде также было озвучено, что УАГ заплатила Косилову за долю в "Рависе" 750 млн рублей четырьмя платежами. При этом последний платеж был совершен в конце июня за исключением 49 млн рублей, которые были арестованы приставами в качестве обеспечения по гражданскому иску к Косилову семьей девушки, ранее пострадавшей в ДТП с его участием.

По данным сторон, УАГ по договору мены получила 2 акции АО "Равис - птицефабрика Сосновская", затем, став акционером, заключил договор купли-продажи с экс-мажоритарием агрохолдинга Косиловым. По мнению представителя АО, такая конструкция позволила новому акционеру совершить сделку в обход преимущественного права, которым обладали другие совладельцы АО.

Агрохолдинг "Равис" объединяет 11 предприятий, в том числе площадку для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинокомплекс и сельхозпредприятия в Челябинской области, а также законсервированную с 2021 года птицефабрику "Среднеуральская". Компания входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России.