"Птицефабрика Среднеуральская" сменила владельцев

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ООО "Птицефабрика Среднеуральская" (Свердловская область), недавно вышедшее из состава холдинга "Равис" и перешедшее под контроль топ-менеджмента Уральской агропромышленной группы (УАГ), 28 марта вновь сменило владельцев.

По данным ЕГРЮЛ, доля в капитале фабрики в размере 37,5% перешла к бизнесмену Рашиду Сардарову, 18,75% - к депутату свердловского заксобрания и предпринимателю Вячеславу Брозовскому. Совладелец ООО "Уралагрогрупп" (входит в УАГ) Ирина Ястребова получила 18,75% акций "Среднеуральской". Остальные 25% остались у гендиректора УАГ Андрея Петрова.

Ранее "Среднеуральская" принадлежала ООО "Равис - птицефабрика Сосновская" - компании холдинга "Равис". В марте владельцем 25% "Среднеуральской" стал Петров, а остальные 75% перешли на баланс самой фабрики.

Птицефабрика "Среднеуральская" в 2021 году законсервировала свое производство из-за отсутствия возможности приема стоков. УАГ заявляла о планах продать актив, отмечая, что восстановление профильной птицеводческой деятельности предприятия экономически нецелесообразно. На месте птицефабрики может появиться индустриальный парк.

"Среднеуральская" должна выплатить государству около 127 млн рублей в качестве компенсации за причинение вреда окружающей среде, также у предприятия имеются долги перед кредиторами. Предполагалось, что средства от реализации актива пойдут на погашение задолженности предприятия.

По данным ЕГРЮЛ, Сардаров - владелец нескольких предприятий, работающих в областях добычи и переработки нефти, недвижимости, пищевой промышленности. В Свердловской области он также является бенефициаром птицефабрики "Рефтинская", указано в отчете этой фабрики за 2023 год. Она находится под управлением УАГ.

Брозовский - гендиректор группы компаний Brozex, которая производит сухие строительные смеси. Ему также принадлежит ряд компаний, работающих в сфере строительства.

Уральская агропромышленная группа - холдинг полного цикла, помимо "Рефтинской", включает курганский мясокомбинат "Стандарт". УАГ также является крупным совладельцем "Рависа", владея 40% головной компании холдинга.