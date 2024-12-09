Бывший совладелец ГК "Агро-Белогорье" ликвидирует компанию "Русский металл"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Бывший владелец 72,5% долей в ООО "ГК Агро-Белогорье" (Белгородская область) Владимир Зотов ликвидирует свою компанию АО "Русский металл", которая фигурировала в судебном разбирательстве между ГК и "Русагро".

По данным ЕГРЮЛ, АО находит в стадии ликвидации с 5 декабря 2024 года. Решение о ликвидации принято единственным участником Зотовым 18 ноября. Компания зарегистрирована в ноябре 2022 года в Москве. Основная сфера - деятельность холдинговых компаний.

"Русский металл" фигурировал в судебном разбирательстве между холдингами в связи с тем, что, по версии "Русагро", Зотов продал 25% долей в ООО "ГК Агро-Белогорье" в собственность АО "Русский металл". ГК "Русагро" просила арбитражный суд Белгородской области перевести ей эту долю по преимущественному праву.

В "Агро-Белогорье" заявляли, что информация о продаже долей Зотовым не соответствует действительности. Арбитражный суд Белгородской области поддержал иск "Русагро", апелляционная инстанция оставила его в силе. В результате с 27 сентября доля "Русагро" в "Агро-Белогорье" увеличилась до 47,5%. В то же время доля Зотова сократилась с 72,5% до 47,5%.

13 ноября ГК "Русагро" сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей ООО "ГК Агро-Белогорье". Это последовало после того, как стороны пришли к мировому соглашению в другом корпоративном споре, который был также инициирован ГК "Русагро". ГК просила признать недействительными решения, принятые на общем собрании участников ООО "ГК "Агро-Белогорье" от 25 апреля 2024 года, куда не был допущен представитель истца (на тот момент "Русагро" владело 22,5% в "Агро-Белогорье"). Мировое соглашение утверждено 3 декабря.

Консолидация "Русагро" и "Агро-Белогорья" позволит объединенной группе стать вторым производителем свинины в РФ. В состав "Агро-Белогорья" входят 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк.

По итогам 2023 года ГК "Русагро" занимает третье место по производству свинины в России. В 2023 году компания произвела ее 334 тысячи тонн (в живом весе на убой), что на 1%, меньше, чем годом ранее.