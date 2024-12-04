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Акционеры Henderson утвердили дивиденды за 2023 год и за 9 месяцев 2024 года

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Эйч Эф Джи" (головная компания торговой марки ритейлера Henderson) на внеочередном собрании 29 ноября утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года, а также промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года, сообщила компания.

Дивиденды за 2023 год составляют 8,38 рубля на обыкновенную акцию, промежуточные - 9,62 рубля на акцию.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 9 декабря 2024 года.

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов минимум два раза в год и не менее 50% чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA меньше 2,5х.

По итогам I квартала 2024 года акционеры Henderson утвердили дивиденды из расчета 30 рублей на обыкновенную акцию.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России (управляет 160 собственными салонами в 64 городах).

Президенту и председателю совета директоров компании Рубену Арутюняну принадлежит 75,42% акций компании, 9,52% - у менеджмента. В ноябре 2023 года компания провела IPO на "Московской бирже", в ходе которого разместила 4,4 млн новых акций на 3 млрд рублей, free float составил 13,9%.

Henderson Рубен Арутюнян Эйч Эф Джи
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