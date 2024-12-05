Новак не увидел предпосылок для дальнейшего ослабления рубля

Нацвалюта постепенно находит точку равновесия, укрепляясь в последние дни, отметил вице-премьер

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Рубль в последние дни начал укрепляться, постепенно находит новую точку равновесия, предпосылок для дальнейшего ослабления нацвалюты нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в четверг в Москве.

"Курс определяет рынок - спрос и предложение. Сейчас, мне кажется, он (курс - ИФ) находит постепенно точку равновесия. Да, был всплеск (значительное ослабление рубля - ИФ), сейчас он находит точку (равновесия - ИФ), каждый день мы видим небольшое укрепление, посмотрим, на каком уровне он сбалансируется", - ответил Новак на вопрос, соответствует ли текущий курс рубля фундаментальным факторам.

Комментируя уточняющий вопрос, возможно ли дальнейшее ослабление рубля, Новак заявил, что, "на мой взгляд, сейчас для этого нет предпосылок".

Вице-премьер также отметил, что правительство и ЦБ "делают все возможное, чтобы сдерживать инфляцию и с точки зрения банковского регулирования, и с точки зрения бюджетных расходов". По его словам, "бюджет сформирован в соответствии с бюджетными правилами, не носит проинфляционного характера".

Кроме того, по его словам, "сейчас видим снижение потребительского кредитования, идет работа, чтобы кредитование юрлиц снизить".

"Это все те факторы, которые должны повлиять на снижение инфляции", - сказал Новак.

Комментируя вопрос - может ли начаться стагнация в экономике РФ на фоне высокой ключевой ставки, вице-премьер отметил, что "некоторые эксперты говорят об этом (рисках стагнации - ИФ), но мы делаем все, чтобы этого не было".