Греф не видит пространства для существенного ослабления рубля

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Курс рубля продолжит колебаться, но пространства для его существенного ослабления не видно, равновесный курс сейчас составляет 100-105 рублей за доллар США, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим, он будет колебаться в зависимости от ситуации, сейчас мы не видим пока пространства для такого существенного ослабления рубля. Мы посчитали равновесный курс, который должен быть сегодня с учетом инфляции. Я раньше говорил - на уровне 90-95 рублей за доллар, сегодня это примерно - 100-105 рублей - тот коридор, который должен быть сегодня", - заявил он на дне инвестора.

На конец 2025 года банк прогнозирует ослабление рубля до 112-115 рублей за доллар.