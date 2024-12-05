Fraport завершит продажу 25% в "Пулково" ближневосточной Orbit Aviation в ближайшие дни

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Германский холдинг Fraport AG планирует завершить сделку по продаже своей 25%-й доли в петербургском аэропорту "Пулково" ближневосточному инвестору Orbit Aviation LLC в ближайшие дни, сообщает сайт компании.

"Fraport прекращает сотрудничество с аэропортом "Пулково". Ожидается, что сделка будет завершена в течение нескольких дней - все процессы согласования и процедуры завершены", - сказано в сообщении.

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