HP Enterprise удвоила квартальную чистую прибыль

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise (HPE), поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года более чем в 2 раза, выручку - на 15%, до рекорда.

За квартал, который завершился 31 октября, чистая прибыль HPE составила $1,34 млрд, или $0,99 в расчете на акцию, по сравнению с $642 млн, или $0,49 на акцию, за сопоставимый период предыдущего финансового года.

Прибыль без учета разовых факторов в прошедшем квартале выросла до $0,58 на акцию с $0,52 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,56 на акцию.

Квартальная выручка HPE увеличилась до $8,46 млрд с $7,35 млрд при среднем прогнозе рынка в $8,25 млрд.

Главным драйвером роста выручки является растущий спрос на решения, применяемые в сфере искусственного интеллекта, отмечают в компании.

Доход подразделения, занимающегося производством серверов, подскочил на 32% (до $4,7 млрд). Между тем выручка в сегменте периферийной инфраструктуры (Intelligent Edge) снизилась на 20% (до $1,1 млрд), в сегменте гибридного облака - выросла на 18% (до $1,6 млрд).

По прогнозу HPE, в первом финквартале ее чистая прибыль составит $0,31-0,36 на акцию, скорректированная прибыль - $0,47-0,52 на акцию, выручка увеличится на 15-16%.

Компания выплатит дивиденды в размере $0,13 на акцию за прошедший квартала.

С начала 2024 года капитализация HPE увеличилась на 27,5%.