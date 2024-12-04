Президент РФ призвал чиновников не допускать резкого снижения кредитного портфеля банков

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал финансовые власти отслеживать динамику кредитного портфеля банков и не допускать его резких колебаний в сторону снижения.

"Начиная с августа портфель розничных кредитов практически перестал расти, в свою очередь в сегменте корпоративных кредитов рост продолжается. Думаю, здесь в этой аудитории не нужно объяснять, что в целом это на сегодняшнем этапе в общем тот результат, к которому мы стремимся в том числе путем сдерживания инфляции. Корпоративные кредиты все-таки растут, это значит, что инвестиционные планы компаний реализуются, а в сегменте розничных кредитов, конечно, наблюдается определенное снижение. Собственно говоря, финансовые и экономические власти к этому и стремились", - заявил он на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"

"Прошу коллег, безусловно, отслеживать всю динамику, не допускать резких колебаний снижения кредитного портфеля банковской системы, а также обеспечивать такую его структуру, то есть сроки, отрасли и сектора экономики, куда привлекаются кредиты, чтобы она позволяла решать стратегические задачи, достигать национальных целей развития", - добавил он.