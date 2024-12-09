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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:32

Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в ноябре выросла до 61,9% с 58,9%

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские банки в ноябре несколько нарастили свое участие на первичном рынке госдолга после его снижения в октябре, говорится в докладе Банка России"Обзор рисков финансовых рынков".

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в ноябре увеличили свою долю покупок на аукционах до 61,9% с 58,9% в октябре. В сентябре она составляла 72%, в августе - 55,5%, в июле - 91,8%, в июне - 81,5%, в мае - 68,2%, а в марте-апреле лишь незначительно превышала половину (соответственно 51,1% и 56,4%).

Доля прочих банков в ноябре составила 22,5%.

С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах объем покупок ОФЗ со стороны СЗКО вырос до 59,4 млрд рублей с 35,2 млрд рублей в октябре.

Минфин в ноябре разместил ОФЗ на аукционах на 140,6 млрд рублей по номиналу, что составило 5,9% от плана на четвертый квартал, при этом весь объем размещения пришелся на ОФЗ-ПД.

На вторичном рынке крупнейшими покупателями ОФЗ стали некредитные финансовые организации, которые выкупили бумаги за счет собственных средств на 10,3 млрд рублей и в рамках доверительного управления - на 13,1 млрд рублей (в октябре - 13,7 млрд и 6,3 млрд рублей). Объемы покупок физлиц сократились до 4,1 млрд рублей с 17,1 млрд рублей.

Минфин ОФЗ СЗКО Банк России
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