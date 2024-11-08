В октябре доля крупных банков в аукционах ОФЗ сократилась до 58,9% с 72%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В октябре крупнейшие российские банки сократили свое участие на первичном рынке госдолга после его увеличения месяцем ранее, сказано в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в октябре сократили свою долю покупок на аукционах до 58,9% с 72% в сентябре. В августе она составляла 55,5% в августе, в июле - 91,8%, в июне - 81,5%, в мае - 68,2%, а в марте-апреле лишь незначительно превышала половину (соответственно 51,1% и 56,4%).

Доля прочих банков в октябре практически не изменилась - 22,6% (22,7% месяцем ранее). Некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления увеличили свое участие до 13,1% с 4,3%.

С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах совокупные нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО существенно снизились - до 35,2 млрд рублей со 146,3 млрд рублей в сентябре. В октябре они проявляли интерес к ОФЗ с постоянным купоном больше, чем к флоатерам: так, на первичном рынке ОФЗ-ПД они приобрели на 27,1 млрд руб., продав на вторичных биржевых торгах облигаций на 3,5 млрд рублей. При этом на аукционе крупные банки купили ОФЗ-ПК на 23,6 млрд рублей, а продали на вторичном рынке на 12,2 млрд рублей.

На вторичном рынке крупнейшими покупателями ОФЗ третий месяц стали розничные инвесторы - 17,1 млрд рублей (в сентябре - 10 млрд руб., августе - 16,6 млрд рублей). НФО за счет собственных средств и в рамках доверительного управления в октябре купили ОФЗ на 13,7 и 6,3 млрд рублей (в сентябре - за счет собственных средств купили на 1,1 млрд рублей). Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в октябре снизился до 14,7 млрд рублей с 15,5 млрд рублей в сентябре.

На вторичном биржевом рынке впервые в этом году крупнейшими нетто-продавцами стали банки, не относящиеся к СЗКО: они продали ОФЗ на сумму 22,1 млрд рублей после небольших покупок в сентябре (на 800 млн руб.). СЗКО в октябре реализовали государственных бумаг еще на 15,6 млрд рублей (в сентябре - на 14 млрд рублей).

Объем размещения ОФЗ на аукционах в октябре снизился до 113 млрд рублей по номиналу с 243,1 млрд рублей месяцем ранее и составил 4,7% от плана на четвертый квартал.