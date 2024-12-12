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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

ЦБ внес "Межрегиональный регистраторский центр" в реестр операторов ЦФА-платформ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о включении АО "Межрегиональный регистраторский центр" в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится на сайте регулятора.

"МРЦ" стал четвертым оператором, внесенным в реестр ОИС в этом году. В марте в него вошла платформа Т-Банка, в ноябре - платформа "Токеник", а в декабре - платформа ВТБ.

АО "МРЦ" осуществляет ведение реестров акционеров более 800 эмитентов, расположенных в различных регионах России (в том числе международных компаний, зарегистрированных в РФ в порядке редомициляции), говорится на сайте компании. Она основана в 1993 году, уставный капитал - 145 млн рублей, руководителем является Владимир Сазонов, следует из данных ЕГРЮЛ.

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. По данным Альфа-банка на ноябрь, общий объем выпуска ЦФА в России превышает 400 млрд рублей.

Помимо платформ "МРЦ", Т-Банка, ВТБ банка и "Токеник", реестр ОИС Банка России сейчас содержит еще 10 платформ: "Токеон" ПСБ, платформу Сбербанка, Альфа-банка, Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС".

ЦБ РФ Банк России Межрегиональный регистраторский центр
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