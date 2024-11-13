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Сбер хочет до конца года провести пилотные расчеты в криптовалюте в рамках ВЭД

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк рассчитывает до конца текущего года провести первые пилотные расчеты в криптовалюте в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"В настоящий момент доопределяются нюансы экспериментально-правового режима, в обсуждении которого, конечно, участвует наша команда. Мы понимаем важность применения расчетов с помощью стейблкоинов или криптовалют для внешнеэкономической деятельности. И как раз отрабатываем сейчас с Банком России нюансы этого регулирования, рассчитываем до нового года сделать первые транзакции", - сказал Попов в кулуарах конференции Сбербанка по блокчейну.

С 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет ЦБ РФ в рамках экспериментально-правового режима использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности. Регулятор ранее отмечал, что первые расчеты в криптовалюте в рамках эксперимента могут пройти до конца года.

В рамках экспериментально-правового режима также обсуждается вопрос легализации криптобирж в России и организации площадок по спотовой торговле криптовалютой, сообщил Попов.

"Для того, чтобы клиент мог рассчитаться каким-то криптоинструментом или стейблкоином во внешнеэкономической деятельности, он его где-то должен приобрести. Это тоже часть дискуссии по экспериментально-правовому режиму, и банк в ней активно участвует", - сказал зампред Сбербанка, отвечая на вопрос об участии кредитной организации в обсуждении идеи по легализации криптовалютных бирж в России.

Также банк поддерживает создание площадок по спотовой торговле криптовалютой.

"Майнер произвел какое-то количество криптоинстоументов, он их где-то должен продать, желательно не за пределами, а внутри РФ. Очевидно, такие площадки будут появляться, в рамках экспериментально-правового режима банк обсуждает возможность их создания", - добавил Попов.

Анатолий Попов Сбербанк
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