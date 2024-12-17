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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Экспорт рыбы из Приморья в Китай за 11 месяцев снизился на 24%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Росрыболовство в январе-ноябре 2024 года оформило на экспорт из Приморского края в Китай 474,1 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, в том числе в ноябре – 19,188 тыс. тонн, сообщило Приморское территориальное управление ведомства.

В материалах теруправления говорится, что за 11 месяцев 2023 года на экспорт в Китай было оформлено 622,4 тыс. тонн рыбопродукции. Таким образом, в этом году поставки сократились на 23,8%.

В том числе для экспорта оформлено 344,590 тыс. тонн минтая (72,7% общего объема рыбопродукции - ИФ), 69,129 тыс. тонн сельди, 34,765 тыс. тонн крабов, 24,469 тыс. тонн тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка).

Для экспорта в Китай проверке на легальность происхождения (ННН-сертификации) подлежат все виды тихоокеанских лососей, минтай, морской окунь, стрелозубый, белокорый и черный палтусы, сельдь тихоокеанская, восемь видов краба, анадара, корбикула, трепанг, шипощёк и морской ёж, а также выработанная из них продукция.

Росрыболовство Приморский край Приморье Китай
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