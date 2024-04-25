Росрыболовство прогнозирует экспорт рыбы в 2024 году на уровне $5,6 млрд

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт рыбной продукции из РФ в 2024 году ожидается на уровне $5,6 млрд, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков во Владивостоке в четверг.

"Основные рынки азиатские - Китай, Япония, Южная Корея. Нигерия - африканский рынок стал для нас одним из пяти самых крупных. Активно развиваются поставки и в другие страны - африканские, латиноамериканские. В 2023 году порядка 18 стран прибавилось в географии нашего экспорта", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году РФ увеличила экспорт рыбной продукции на 9%, до 2,5 млн тонн. Но в стоимостном выражении поставки снизились на 5,6%, до $5,8 млрд.

Вместе с тем в начале апреля Шестаков сообщал, что рассчитывает в текущем году на рост в стоимостном выражении. "Понятно, что ситуация была вызвана недружественными действиями ряда стран. В этом году мы видим, что ситуация ценовая начинает исправляться. Надеюсь, что в 2024 году мы сможем показать положительную динамику не только по приросту в абсолютных величинах, но и в стоимостных показателях", - говорил он.