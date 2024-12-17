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Экономика Аргентины вышла из рецессии, показав рост впервые с конца 2023 года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Экономика Аргентины вышла из затяжной рецессии, зафиксировав рост ВВП впервые с конца 2023 года.

Объем ВВП страны в третьем квартале 2024 года увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом, когда было отмечено его снижение на 1,7%, говорится в сообщении статистического ведомства страны (INDEC).

Возврат экономики к росту обусловлен восстановлением потребительских расходов и инвестиций бизнеса по сравнению с началом года, а также продолжающимся уверенным ростом экспорта продукции агропромышленной и горнодобывающей отраслей.

В годовом выражении ВВП Аргентины в третьем квартале снизился на 2,1%.

Возврат экономики к росту в поквартальном выражении отмечен спустя год после вступления Хавьера Милея в должность президента Аргентины. За это время либертарианец Милей резко сократил бюджетные расходы, а также начал активную кампанию по дерегулированию экономики. Принятые им меры позволили ослабить инфляцию, достигавшую трехзначных значений, пишет Financial Times.

Экономический кризис, спровоцированный действиями предыдущих правительств, которые использовали "печатный станок" для финансирования бюджетных расходов, подстегивая инфляцию, усилился в начале президентского срока Милея. Уровень бедности в стране в первом полугодии текущего года увеличился до 53% с 42%.

Аналитики JPMorgan ожидают, что ВВП Аргентины снизится на 3% в 2024 году и вырастет на 5,2% в 2025 году. Этот подъем, однако, лишь позволит вернуть показатель ВВП на душу населения к уровню постковидного 2021 года, отмечает FT.

Аргентина
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