Американцы на праздниках потратят меньше на подарки и больше на развлечения

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американские потребители в наступающем праздничном сезоне предпочитают тратить деньги на украшения и развлечения, а не подарки, показал опрос, проведенный консалтинговой компанией Deloitte.

Исследование, посвященное розничной торговле в праздничные дни 2024 года, показало, что покупатели в целом настроены более оптимистично и планируют увеличить расходы на 8% по сравнению с прошлым годом, потратив в среднем по $1,8 тысячи.

В этом сезоне наблюдается заметный сдвиг в сторону развлечений. Эта тенденция находит свое отражение и в праздничных покупках: ожидается, что в этом году расходы на развлечения увеличатся на 16%, а на подарки снизятся на 3%. На прочие праздничные покупки, такие как одежда и украшения, респонденты планируют потратить на 9% больше, чем в прошлом году.

Американские потребители готовы облегчить свои кошельки, но подорожание жизни и необходимость экономить на товарах повседневного пользования продолжают оказывать на них давление. Несмотря на общий оптимизм в отношении экономики, потребители предпочитают демонстрировать бережливость - это справедливо для респондентов из всех доходных групп, свидетельствуют результаты опроса.

Чтобы сохранить праздничный настрой, покупатели идут на компромиссы и ищут выгодные предложения: 75% планируют участвовать в промо-акциях, 62% планируют перейти на более доступные бренды, а 48% - совершать покупки в менее дорогих розничных сетях.

Среди опрошенных руководителей розничных торговых сетей 80% ожидают роста продаж в этом праздничном сезоне. По мнению 76%, низкие цены важнее для большинства потребителей, чем лояльность к бренду.