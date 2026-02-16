Из Териберки застрявшие там автобусы должны вывести 16 февраля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Из Териберки утром 16 февраля должны вывести колонну туристических автобусов, которые застряли в городе из-за непогогды с 14 февраля. Об этом на оперативном совещании сообщила замгубернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова.

Выезд был запланирован на 09:30 по Москве, но колонна задержится, чтобы дождаться всех желающих выехать в Мурманск.

"На сегодняшний день в Териберке остались большие туристические автобусы и рейсовый автобус (...) Колонну будет сопровождать техника", - сказала Полиэктова.

Как уточнил начальник Мурманскавтодора Дмитрий Игнатов, в составе колонны из Териберки выедут восемь автобусов и около десятка легковых автомобилей.

По словам Полиэктовой, 14 февраля были запланированы три колонны с 15, 50 и 100 транспортными средствами. Однако проводка третьей сорвалась, так как дорожная техника подрядчика сломалась, погода ухудшилась, и транспорту пришлось вернуться в Териберку.

В результате только в 22:30 по Москве 15 февраля удалось организовать проводку машин в составе колонны, отметила глава Минтранса Мурманской области.

В составе колонны в направлении Мурманска в сопровождении дорожной техники проследовали 118 транспортных средств.

По итогам докладов о дорожной ситуации в Териберке губернатор Андрей Чибис отметил, что необходимо дать оценку действиям подрядчика, который отвечает за содержание дороги Кола - Серебрянские ГЭС, насколько верными были решения об организации колонны в условиях плохой погоды.

"Наша задача - сделать так, чтобы минимизировать подобные ситуации, а в идеале, вообще не допускать", - сказал он.

Кроме того, Чибис призвал Госавтоинспекцию обратить внимание на проблему в лице "лихих водителей на неподготовленных автотранспортных средствах", которые блокируют движение на этой сложной дороге.

С 9 февраля дорога Кола - Серебрянские ГЭС, которая ведет к селу Териберка и поселку Туманный, закрыта из-за непогоды. Проехать по ней можно только в составе организованной колонны, когда дорожной технике удается пробить снег, но с 14 февраля из Териберки не могли выехать многочисленные туристы.

В ночь на 15 февраля в Териберке пункты помощи развернули на базе школы, дома культуры, ресторанов и отелей, а также единственной в селе АЗС. В следующую ночь - в школе и доме культуры.

По оценкам туристического сообщества, к вечеру 15 февраля в числе заблокированных в Териберке оставались 16 автобусов "Спринтер" и десять больших автобусов.

В 2015 году поморское село Териберка в 130 км от Мурманска стало широко известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году здесь начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

Ежегодно зимой и весной дорогу в Териберку блокируют метели и село остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути, на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.