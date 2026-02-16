Поиск

Из Териберки застрявшие там автобусы должны вывести 16 февраля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Из Териберки утром 16 февраля должны вывести колонну туристических автобусов, которые застряли в городе из-за непогогды с 14 февраля. Об этом на оперативном совещании сообщила замгубернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова.

Выезд был запланирован на 09:30 по Москве, но колонна задержится, чтобы дождаться всех желающих выехать в Мурманск.

"На сегодняшний день в Териберке остались большие туристические автобусы и рейсовый автобус (...) Колонну будет сопровождать техника", - сказала Полиэктова.

Как уточнил начальник Мурманскавтодора Дмитрий Игнатов, в составе колонны из Териберки выедут восемь автобусов и около десятка легковых автомобилей.

По словам Полиэктовой, 14 февраля были запланированы три колонны с 15, 50 и 100 транспортными средствами. Однако проводка третьей сорвалась, так как дорожная техника подрядчика сломалась, погода ухудшилась, и транспорту пришлось вернуться в Териберку.

В результате только в 22:30 по Москве 15 февраля удалось организовать проводку машин в составе колонны, отметила глава Минтранса Мурманской области.

В составе колонны в направлении Мурманска в сопровождении дорожной техники проследовали 118 транспортных средств.

По итогам докладов о дорожной ситуации в Териберке губернатор Андрей Чибис отметил, что необходимо дать оценку действиям подрядчика, который отвечает за содержание дороги Кола - Серебрянские ГЭС, насколько верными были решения об организации колонны в условиях плохой погоды.

"Наша задача - сделать так, чтобы минимизировать подобные ситуации, а в идеале, вообще не допускать", - сказал он.

Кроме того, Чибис призвал Госавтоинспекцию обратить внимание на проблему в лице "лихих водителей на неподготовленных автотранспортных средствах", которые блокируют движение на этой сложной дороге.

С 9 февраля дорога Кола - Серебрянские ГЭС, которая ведет к селу Териберка и поселку Туманный, закрыта из-за непогоды. Проехать по ней можно только в составе организованной колонны, когда дорожной технике удается пробить снег, но с 14 февраля из Териберки не могли выехать многочисленные туристы.

В ночь на 15 февраля в Териберке пункты помощи развернули на базе школы, дома культуры, ресторанов и отелей, а также единственной в селе АЗС. В следующую ночь - в школе и доме культуры.

По оценкам туристического сообщества, к вечеру 15 февраля в числе заблокированных в Териберке оставались 16 автобусов "Спринтер" и десять больших автобусов.

В 2015 году поморское село Териберка в 130 км от Мурманска стало широко известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году здесь начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

Ежегодно зимой и весной дорогу в Териберку блокируют метели и село остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути, на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

Андрей Чибис Минтранс Териберка Мурманск Мурманская область Юлия Полиэктова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бизнесмен Евгений Чичваркин заочно приговорен к девяти годам колонии

Защита обжаловала арест вице-президента FESCO Иванова

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

В Брянской области возобновилось тепло- и электроснабжение

Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

 Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

 КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

Пожар из-за атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани потушили

Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

 Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

Начинается Масленичная неделя

 Начинается Масленичная неделя

Энергообъекты серьезно повреждены при ракетном ударе по Белгороду
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8421 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });