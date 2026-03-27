В Екатеринбурге улицу назовут в честь драматурга Николая Коляды

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - На юге Екатеринбурга появится улица имени драматурга Николая Коляды, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте информполитики мэрии города.

"Подтверждаем. Будет", - сказал представитель мэрии.

По данным местных СМИ, улица будет находится в Чкаловском районе города, в микрорайоне Академический-2.

Драматург и директор "Коляда-театра" Николай Коляда умер 2 марта в Екатеринбурге, его похоронили на Широкореченском кладбище.