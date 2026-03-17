Замдиректора "Коляда-театра" просит суд признать ее учредителем организации

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Заместитель директора АНО "Коляда-театр" Эки Вашакидзе направила в Кировский районный суд Екатеринбурга иск с требованием признать ее учредителем театра и запретить регистрационные действия, связанные с его ликвидацией, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

"Вашакидзе занимает должность заместителя директора и, по ее утверждению, являлась главной помощницей руководителя, фактически осуществляя управление театром. В иске указано, что ранее решением учредителя АНО "Коляда-театр" она была принята в состав учредителей, однако юридически этот статус до сих пор не оформлен", - говорится в сообщении.

Ответчиками по гражданскому делу названы ГУ Минюста по Свердловской области и ИФНС России по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.

В администрации театра "Интерфаксу" сообщили, что иск носит превентивный характер, от подробных комментариев воздержались.

По данным ЕГРЮЛ, автономная некоммерческая организация "Коляда-театр" учреждена в январе 2019 года, учредителем являлся основатель театра, драматург Николай Коляда. Он скончался 2 марта.