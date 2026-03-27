Поиск

Церемония вручения "Золотой Маски" пройдет в Омске 20 июня

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU -Церемония вручения XXXII национальной театральной премии "Золотая Маска" в 2026 году пройдет 20 июня в Омске, сообщил президент премии и фестиваля, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

Премия "Золотая Маска" учреждена Союзом театральных деятелей Роччмм в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства.

Церемония вручения 31-й "Золотой Маски" состоялась летом в Казани.

Золотая Маска Омск Владимир Машков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей на Netflix

 "Ветер" награжден "Никой" как лучший игровой фильм

 "Три сестры" Бронзита уступили "Оскар" канадской картине

 Умерла актриса Людмила Аринина

 Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

 Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

 Ильдар Абдразаков занял пост худрука в Михайловским театре в Петербурге

