Церемония вручения "Золотой Маски" пройдет в Омске 20 июня

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU -Церемония вручения XXXII национальной театральной премии "Золотая Маска" в 2026 году пройдет 20 июня в Омске, сообщил президент премии и фестиваля, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

Премия "Золотая Маска" учреждена Союзом театральных деятелей Роччмм в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства.

Церемония вручения 31-й "Золотой Маски" состоялась летом в Казани.