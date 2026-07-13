Ремейк "Моаны" с Дуэйном Джонсоном собрал в мировом прокате всего $95 млн за первый уикенд

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Игровой фильм "Моана" американской студии Walt Disney Co. с Дуэйном Джонсоном собрал всего $95 млн в свой первый кинотеатральный уикенд (пятница-воскресенье), по данным Comscore.

Ремейк одноименного мультфильма 2016 года дебютировал в кинотеатрах США и Канады с бокс-офиса в $43 млн и собрал еще $52 млн за рубежом, став лидером североамериканского проката и уступив в иностранном лишь китайской комедии "Женский шаолиньский футбол" (Kung Fu Soccer).

Disney назвала домашний результат своей картины "хорошим стартом", хотя он оказался на уровне прошлогодней "Белоснежки" - худшего дебюта в истории ее игровых ремейков анимационной классики.

The Wall Street Journal назвала глобальную премьеру финансово провальной с учетом ее бюджета в $250 млн.

При этом зрители в среднем дали ей довольно высокую оценку A-, отмечает CinemaScore.

Кассовые сборы оригинального анимационного фильма "Моана" составляют $643,3 млн, а вышедший в 2024 году сиквел "Моана 2" собрал чуть более $1 млрд.

Возможно, ремейк "Моаны" вышел слишком рано, пишет WSJ. Disney с огромным успехом выпускала игровые версии спустя десятилетия после оригинальных мультфильмов, включая "Красавицу и Чудовище" и "Короля Льва". Длинные интервалы позволяют большему числу детей познакомиться с оригиналом, а взрослым - развить ностальгию, отмечает газета.