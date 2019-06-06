Мединский вновь похвалил прокатчика "Рокетмена" за законопослушность

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский не думает, что дистрибьютор фильма "Рокетмен" о музыканте Элтоне Джоне обратится за новым прокатным удостоверением для показа полной версии картины.

"Если хочет, обратиться, если не хочет, нет. Но я лично сомневаюсь, что он обратится, потому что есть закон. А маркировка 18+ это другое законодательство", - сказал министр "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, Минкульт рассмотрел ту копию, которую предоставил прокатчик.

"Никакой другой копии я не видел. Говорят, что там вырезано полторы минуты разного рода сцен, публичная демонстрация которых противоречит, с точки зрения юристов прокатчика, действующему российскому законодательству. В этом действия прокатчика юридически безупречны, он соблюдает закон. Они молодцы, не хайпят, а действуют в рамках правового поля", - отметил министр.

Ранее в департаменте кинематографии Минкульта заявили, что не исключают возможности выдачи нового прокатного удостоверения фильму при условии, что дистрибьютор подаст новый комплект документов для получения удостоверения.

Судьба "Рокетмена" в России

Премьера "Рокетмена" - истории превращения британского пианиста Реджинальда Дуайта в культовую фигуру мировой поп-музыки - состоялась на последнем кинофестивале в Каннах.

Из отечественной версии исключили сцену однополого секса, сохранив саму линию подобных любовных отношений. В фильме урезали сцены употребления наркотиков и алкоголя, от зависимости к которым Элтон Джон лечился в клинике. Также в РФ удалили финальный титр - в оригинале говорится, что музыкант нашел свою любовь, удачно женился и воспитывает детей.

Прокатный рейтинг "Рокетмена", тем не менее, сохранился 18+.

Версия фильма с вырезанными сценами была показана на московской премьере картины.

В урезанном виде в российский прокат картина выходит в четверг.