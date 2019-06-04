Мединский объяснил вырезанные из "Рокетмена" сцены верховенством закона в РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что прокатчики, вырезавшие кадры из биографического фильма "Рокетмен" о музыканте Элтоне Джоне, действуют в рамках закона, частные предпочтения тут не уместны.

"В кинотеатрах идет та версия картины - это я говорю безотносительно "Рокетмена", а в отношении любого кино - которую представляет прокатчик. Ту, которую представили, мы и разрешаем в прокат. Прокатчик опирается на действующее законодательство. В правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон, как в России сейчас, так и должно быть", - сказал Мединский "Интерфаксу" во вторник.

Ранее в департаменте кинематографии Минкультуры РФ заявили, что не исключают возможности выдачи нового прокатного удостоверения фильму при условии, что дистрибьютор подаст новый комплект документов для получения удостоверения.

"По всей видимости, формально это будет другая картина, и такие вопросы надо решать по мере поступления. Да, такое возможно", - сказала "Интерфаксу" во вторник глава департамента Ольга Любимова, отвечая на вопрос о возможности выдачи нового прокатного удостоверения.

Премьера "Рокетмена" - истории превращения британского пианиста Реджинальда Дуайта в культовую фигуру мировой поп-музыки - состоялась на последнем кинофестивале в Каннах.

Из отечественной версии исключили сцену однополого секса, сохранив саму линию подобных любовных отношений. В фильме урезали сцены употребления наркотиков и алкоголя, от зависимости к которым Элтон Джон лечился в клинике. Также в РФ удалили финальный титр - в оригинале говорится, что музыкант нашел свою любовь, удачно женился и воспитывает детей.

Прокатный рейтинг "Рокетмена", тем не менее, сохранился 18+.

Версия фильма с вырезанными сценами была показана на московской премьере картины.

После удаления сцен из фильма создатели "Рокетмена" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.

В свою очередь кинотеатр "Пионер" высказался о готовности показать оригинальную версию фильма "Рокетмен", если она получит прокатное удостоверение.

В пресс-службе Минкультуры РФ "Интерфаксу" сообщили, что министерство не давало никаких рекомендаций прокатчику по удалению сцен из фильма, отметив, что это исключительно решение компании-прокатчика ленты.

В российский прокат "Рокетмен" выйдет 6 июня.