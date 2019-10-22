Сергей Сивохо назвал свои задачи в СНБО Украины

Бывший артист заявил, что хочет помочь закончить войну в Донбассе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бывший КВНщик и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо в должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по Донбассу будет отвечать за гуманитарную политику и работу "с людьми и смыслами". Он написал об этом в фейсбуке.

Советник будет работать в большой команде таких же, как он сам, выходцев из Донбасса, и все они очень хотят "закончить эту войну". "Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать", - отметил он, но призвал не спешить "с выводами, хайпом и хейтом".

По словам Сивохо, скоро у наблюдателей появится информация для конструктивных дискуссий.

О назначении Сивохо советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стало известно 21 октября.

Сергею Сивохо 50 лет, он родился в Донецке. Первую известность он получил как участник команды КВН Донецкого политехнического института.