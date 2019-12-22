Объявлены номинанты на премию "Золотой орел - 2019"

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Национальная Академия кинематографических искусств и наук России подвела итоги первого тура голосования и представила номинантов премии "Золотой орел" за 2019 год, список опубликован на сайте Академии.

В номинации "Лучший фильм" за награду поборются выдвинутый ранее от России на "Оскар" и попавший в его шорт-лист фильм Кантемира Балагова "Дылда", "Бык" Бориса Акопова, работа Валерия Тодоровского "Одесса", "Т-34" Алексея Сидорова, а также "Текст" Клима Шипенко.

На звание "Лучший телефильм или мини-сериал" претендуют "Годунов" Алексея Андрианова (производство телеканал "Россия 1", Кинокомпания "Москино), "Звоните ДиКаприо" Жоры Крыжовникова (Кинокомпания "Good Story media"), "Шторм" Бориса Хлебникова ("Марс Медиа Энтертейнмент", Видеосервис "Старт"). В номинацию "Лучший телевизионный сериал" вышли "Домашний арест" Петра Буслова (продюсер Семен Слепаков, производство "Comedy Club Production"), "Ненастье" Сергея Урсуляка (производство телеканала "Россия 1" и кинокомпании "Москино") и "А.Л.Ж.И.Р." Александра Касаткина (кинокомпания "Талан").

За звание "Лучший неигровой фильм" будут соревноваться в голосовании "Антон Чехов и Исаак Левитан: двойной портрет в интерьере эпохи" Галины Евтушенко, "Без срока давности. Открывая шкаф позора" Александра Звягинцева и "Оперение" Ильи Зернова.

"Лучшим анимационном фильмом" может стать один из трех номинантов: ещё один претендент на "Оскар" в этом году - мультфильм Константина Бронзита "Он не может жить без космоса", "Лола живая картошка" Леонида Шмелькова, а также "Чик-чирик" Жанны Бекмамбетовой.

В номинации "Лучшая режиссерская работа" представлены Кантемир Балагов ("Дылда"), Алексей Сидоров (Т-34) и Клим Шипенко ("Текст"), в номинации "Лучший сценарий" - Борис Акопов ("Бык"), Максим Белозор ("Одесса") и вновь Алексей Сидоров ("Т-34").

В номинации "Лучшая женская роль в кино" за награду поборются Стася Милославская ("Бык"), Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Ирина Старшенбаум ("Т-34"), а на телевидении - Анна Уколова ("Домашний арест"), Татьяна Лялина ("Ненастье") и Анна Михалкова ("Шторм"). В номинации "Лучшая женская роль второго плана" представлены Мария Миронова ("Громкая связь"), а также Евгения Брик и Ксения Раппопорт за роли в фильме "Одесса".

В номинацию "Лучшая мужская роль в кино" вышли Юрий Борисов ("Бык"), а также дважды Александр Петров за фильмы "Текст" и "Т-34". Номинантами за лучшую мужскую роль на телевидении стали Павел Деревянко ("Домашний арест"), Александр Петров ("Звоните ДиКаприо") и Александр Яценко ("Ненастье"). В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Евгений Цыганов ("Одесса"), Виктор Добронравов ("Т-34") и Иван Янковский за роль в фильме "Текст".

В номинацию "Лучший зарубежный фильм в российском прокате" вышли "Зеленая книга", "Однажды в Голливуде" и "Король лев".

Лауреаты "Золотого орла" по итогам прошедшего года будут объявлены на торжественной церемонии, которая пройдёт 24 января.

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.

На соискание премии за 2019 год рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2018 года), телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 сентября 2018 года по 31 октября 2019 года, а также зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.

Всего по итогам года экспертный совет рекомендовал для голосования: 49 полнометражных игровых фильмов, 31 неигровой фильм, 28 короткометражных фильмов, 17 мини-сериалов (до десяти серий включительно) и 22 сериала (десять и более серий) из премьер сезона 2018-2019 гг., 26 анимационных фильмов и 42 игровых зарубежных фильмов в российском прокате.