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"Ленфильм" остановил съемки картин Бекмамбетова и Германа-младшего

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "Ленфильм" на этой неделе прервал все работы по кинопроизводству, сотрудники по возможности работают удаленно, съемки прерваны, сообщили в пресс-службе студии.

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"До последнего мы заканчивали работу над проектом Тимура Бекмамбетова в павильоне", - сказал сотрудник пресс-службы.

Также на студии прервана работа над крупным проектом Алексея Германа-младшего "Воздух".

"Сначала творческая группа никак не могла дождаться снега. Съемки о начале Великой Отечественной войне должны были проводиться на берегу Финского залива. Теперь работа в принципе остановлена", - рассказал собеседник агентства.

Если нерабочую неделю продлят, коллектив студии будет должен найти новые формы работы, добавил он.

В конце марта, впервые в истории кино сцену воздушного боя стали снимать на "Ленфильме" в ходе реальной компьютерной игры. Бекмамбетов руководил съемками дистанционно. За уникальными съемками, которые проходили в павильоне "Ленфильма", можно было проследить в прямом эфире благодаря онлайн-трансляции в социальных сетях.

Картина Бекмамбетова посвящена подвигу летчика Девятаева. Кинокартина Алексея Германа-младшего посвящена первому году Великой Отечественной войны. Съемки начались в 2019 году, должны были завершиться в 2020 году.

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Мумбаи, Индия
Петербург Финский залив Ленфильм Алексей Герман Тимур Бекмамбетов

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