Русский музей откроется 15 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Русский музей 15 июля откроется для посетителей, объявил директор галереи Влаадимир Гусев. Он напомнил, что до пандемии музей закрывался за свою 125-летнюю историю лишь один раз - во время Великой отечественной войны.

Музей уже продал 1800 электронных билетов, на входе из будут проверять бесконтактно, сканерами. Также на входе будут установлены тепловизоры.

Открытие будет поэтапным, с учетом ограничений Роспотребнадзора.

15 июля откроется главное здание музея - Михайловский дворец, корпус Бенуа и выставка "Память" к 75-летию Победы. Открытие выставки пройдет онлайн.

28 июля состоится пресс-показ выставки "Художники и коллекционеры - Русскому музею. Дары. Избранное". 29 июля откроется Михайловский замок, а также Строгановский и Мраморный дворцы. Выставка "Александр III. Император и коллекционер" в Михайловском замке продлевается до конца сентября.

К 12 ноября должна завершиться реставрация парадных залов Михайловского замка, напомнил Гусев.

"Это около 2000 кв.м., которые помогло освободить командование Военно-морского флота. Это будут красивые, великолепные залы, парадные анфилады. Тронный зал, Арабесковый зал, покои Нарышкина и Кутайсова, камеры фрейлин и Протасовой на первом этаже", - сказал он.

Также с 15 июля откроется Летний сад. Посетителям рекомендовано использовать защитные маски и одноразовые перчатки - при необходимости их можно приобрести на входе, а также соблюдать социальную дистанцию. В саду будет проводиться ежедневная дезинфекция, павильоны и кафе будут временно закрыты.