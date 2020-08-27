После потопа в Третьяковке десять экспонатов взяли под наблюдение

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Новой Третьяковской галерее после затопления специалисты взяли под наблюдение около десятка экспонатов. Считается, что их сохранности ничто не угрожает, рассказала журналистам замгендиректора музея по развитию Татьяна Мрдуляш.

Эти работы изъяты из экспозиций и помещены в безопасное пространство. Это и произведения живописи, и графики. Их перенесли для обеспечения сохранности.

"В настоящий момент, ни у одного произведения не изменилась сохранность, - добавила менеджер. - В отношении большинства работ - это мера перестраховки".

По ее словам, из-за протечки крыши также "произошли изменения в климате в залах".

"Поэтому некоторые произведения были просто перемещены из залов, где скачет климат, что может вызвать их если не одномоментное повреждение, а некоторое изменение в сохранности в будущем. Поэтому произведения были переданы превентивно, а не по факту", - пояснила замгендиректора.

После начала протечки сотрудники музея демонтировали много экспонатов. В галерее противоаварийные работы шли всю ночь и продолжаются до сих пор.

"Они ведутся параллельно с анализом ситуации, с анализом причин и с работами по предотвращению таких ситуаций в будущем. (...) Мы вынуждены временно закрыть выставку "НЕНАВСЕГДА", сейчас в залах мы наблюдаем за поведением климата и принимаем оперативное решение о возможности открытия выставки для посетителей в ближайшие дни", - сказала Мрдуляш.

"Залы постоянной экспозиции и "Шедевры из Казани" пока временно закрыты, так как они потребуют проведения ремонтных работ косметического характера и нам требуется немного больше времени, чтобы понять объем работ и провести их", - добавила она.

Замгендиректора также отвергла предположение, что крыша протекла из-за недавнего ремонта.

"Работы на крыше ведутся в плановом порядке. По предварительной информации работы на крыше, как проведённые, так и ведущиеся в настоящий момент, не были причиной возникновения протечек в залах", - сказала она.

Она напомнила, что бывшее здание ЦДХ, которое заняла галерея, было построено в конце 1970-х - начале 1980-х годов и с тех пор капитально не ремонтировалось.

"Эксплуатация происходит с тем оборудованием, которое есть. Ливневая канализация - то, что находится внутри здания. Это то, с чем мы будем работать уже во время реконструкции, которая, как мы рассчитываем, состоится через несколько лет", - сказала Мрдуляш.

Ранее в Третьяковке причиной протечки назвали прорыв изношенной ливневой канализации.

Крыша в здании протекла в среду во время сильного ливня, на полу в залах образовались лужи. Сообщалось, что пострадали залы выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Галерею закрыли. Экспонаты в залитых залах сняли.

Наиболее пострадавшие залы будут закрыты до вторника, чтобы успели просохнуть.

О плановом ремонте кровле корпуса в июне рассказывала главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.