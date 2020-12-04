Чубайс выстрелит из пушки Петропавловской крепости в честь Кунсткамеры

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге 6 декабря в Музее антропологии и этнографии РАН (МАЭ РАН, Кунсткамера) отметят День Кунсткамеры. В полдень директор МАЭ РАН Андрей Головнев и член Попечительского совета МАЭ РАН Анатолий Чубайс выстрелят из пушки Нарышкина на бастионе Петропавловской крепости, сообщила пресс-служба музея.

В 13.30 в Музее Ломоносова, в башне Кунсткамеры, за историческим конференц-столом, за которым в XVIII веке собирались первые российские академики, будет объявлено об учреждении Попечительского совета МАЭ РАН и о создании Международного клуба друзей Кунсткамеры.

Правительство решило выделить деньги на строительство Научно-хранительского центра МАЭ РАН на Заповедной улице, напомнили в пресс-службе. Новое здание могут также построить с башней, чтобы оно отражало бы в своем архитектурном облике образ "старой" Кунсткамеры".

В воскресенье Кунсткамеру откроют для посетителей с 14:00, вход будет бесплатным. В музейных залах в этот день будет звучать музыка эпохи барокко, а первых посетителей ждут памятные открытки. Также в этот день на сайте МАЭ РАН откроется интернет-магазин.