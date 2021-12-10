Сборы российских кинотеатров не смогли догнать показатели 2019 года

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Кассовые сборы российских кинотеатров остаются почти на треть ниже, чем сборы "допандемийного" 2019 года, посещаемость также сократилась на 35%, заявил глава Фонда кино Федор Соснов. Он сказал это на конференции "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации".

По его прогнозу, к концу года эти показатели станут еще хуже.

Соснов также отметил, что с начала пандемии выросла доля кинозрителей, имеющих подписку на онлайн-кинотеатр. Так, если в январе 2020 года подписка была только у 23% кинозрителей, то в ноябре этот показатель вырос до 88%. При этом, по мнению эксперта, онлайн-платформы не смогут вытеснить привычные походы в кинотеатры.

8 декабря премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Соснова в должности исполнительного директора Фонда кино. С конца декабря 2020 года Соснов был врио главы фонда.