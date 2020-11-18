Правила проведения "Евровидения-2021" изменили из-за пандемии

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Артисты, которые будут представлять свои страны на конкурсе "Евровидения-2021", предварительно запишут свои живые выступления на случай, если не смогут принять участие в конкурсе вживую, резервная копия сможет гарантировать их участие в мероприятии.

"По мере приближения "Евровидения-2021" мы можем теперь рассказать, как всем участникам будет гарантировано участие в конкурсе. Перед мероприятием каждая вещательная компания создаст запись "в прямом эфире", которую можно будет использовать, если участник не сможет поехать в Роттердам из-за пандемии или в случае, если артист будет помещен в карантине на месте", - говорится в сообщении на сайте смотра.

Уточняется, что всех участников попросили записать живое исполнение номера от своей страны. Эта запись будет доставлена до начала конкурса.

Запись будет происходить в реальном времени (как это было бы на конкурсе) без внесения каких-либо изменений в вокал или какую-либо часть самого выступления после записи. Запись должна быть уникальной и оставаться неопубликованной до конкурса в мае.

"Референс-группа конкурса "Евровидение" утвердила дополнительные меры, гарантирующие честность конкурса. Перед записью каждая участвующая вещательная компания встретится с координатором и представит график записи, настройки студии и план съемки", - уточнили в сообщении.

"Евровидение" и пандемия

16 мая стало известно, что конкурс "Евровидение 2021" пройдет в Роттердаме. Решение было объявлено во время специального шоу "Eurovision: Europe Shine A Lig", которое состоялось вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса "Евровидение-2020".

18 марта организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году. Россия уже подтвердила, что отправит участника на шоу, однако его имя станет известно позже.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

"Евровидение-2020" в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.