Директору Исаакиевского собора сократили премии

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге городской комитет по культуры принял меры материального воздействия к директору государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрию Мудрову после того, как Контрольно-счетная палата выявила нарушения в учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В январе Мудрова уволили с должности главного специалиста по экспозиционно-выставочной работе Исаакиевского собора, которую он занимал по совместительству. Также ему снизили премию за IV квартал 2020 года и стимулирующую надбавку за 2021 год.

Чиновники комитета предупредили руководителей подведомственных учреждений, что нужно исключить случаи выполнения ими другой оплачиваемой работы в порядке внутреннего совместительства, добавили в ведомстве.

Кроме того, комитет внес движимое имущество музея, приобретенное за счет собственных доходов, в перечень особо ценного движимого имущества. Впредь при формировании программы проверки подведомственных учреждений будет предусматриваться отдельное мероприятие проверки "Контроль за формированием перечня особо ценного движимого имущества", сказали в пресс-службе.

Комитет также наложил дисциплинарные взыскания на сотрудников музея, которые неправомерно использовали вверенное им на хранение имущество.

В октябре "Фонтанка.ру" сообщила, что у Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга возникли вопросы к руководству музея "Исаакиевский собор" по итогам выборочной проверки за 2017-2019 годы. Проверка установила, что Мудров, придя в 2017 году к руководству учреждения, создал должность главного специалиста по экспозиционно-выставочной работе на полставки и занял ее по совместительству. В результате его доходы существенно выросли, а всего за три года КСП нашло в музее неэффективные траты на сумму около 207 млн рублей. Упоминались и другие нарушения.

В городском комитете по культуре "Интерфаксу" сообщали, что Смольный и музей-памятник "Исаакиевский собор" уже разработали план по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой.

Мудров возглавил ГМП "Исаакиевский собор" в июне 2017 года.