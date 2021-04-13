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"Ивана Грозного" вернут в зал в Третьяковке в бронированном коробе

"Ивана Грозного" вернут в зал в Третьяковке в бронированном коробе
Реставрация картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в мастерской Третьяковской галереи
Фото: Софья СандурскаяАГН "Москва"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Поврежденная вандалом картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" может вернуться в постоянную экспозицию Третьяковской галереи в конце 2021 года, сообщила гендиректор музея Зельфира Трегулова. Ее выставят в бронированном коробе с антибликовым стеклом.

Сейчас, по ее словам, холст планируют очистить "от множества слоев потемневшего лака и приступить к повторному дублированию". Ранее сообщалось, что картину в рамках реставрации передублируют на другой холст.

"Сейчас делается все для того, чтобы вернуть картине ее изначальное состояние и остановить те угрожающие процессы, которые происходили. Полотно в руках реставраторов уже долгие месяцы", - отметила Трегулова.

К возвращению картины в зал на Лаврушинском переулке будет воссоздана прежняя экспозиция, добавила она.

Сейчас в "репинских залах" галереи собраны малоизвестные работы Репина, не участвовавшие в выставке 2019 года на Крымском валу. Это три десятка живописных и графических работ из фондов Третьяковки и частных собраний, а также эскиз "Сыноубийца" (1909) — поздний вариант картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" из Воронежского областного художественного музея.

Картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") серьезно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области Игорь Подпорин. Он металлическим ограждением разбил стекло и прорвал холст с трех местах, а также сломал авторскую раму.

Подпорин затем объяснил, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь".

В апреле 2019 года Замоскворецкий суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

В январе 1913 года картину трижды ударил ножом 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. Тогда в реставрации полотна участвовали и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи Игорь Грабарь. С 1927 года картина выставлялась под стеклом.

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

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Изображение на мониторе картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", поврежденной 37-летним жителем ВоронежаВо время брифинга сотрудников Третьяковской галереи, посвященного повреждению картиныПервичные оперативно-следственные мероприятия по спасению полотна Картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музеяСледственные мероприятия на месте происшествияМесто в зале в Государственной Третьяковской галереи, где висела картина Ильи Репина
Изображение на мониторе картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", поврежденной 37-летним жителем Воронежа
Третьяковская галерея Илья Репин Зельфира Трегулова Иван Грозный

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