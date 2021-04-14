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В Петербурге разрешили увеличить высоту "СКА Арены"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Градостроительный совет Петербурга разрешил построить спортивно-досуговый комплекс "СКА Арена" более чем на десять метров выше, чем полагается на территории Московского района. Совет большинством голосов одобрил новый облик сооружения.

Протокол с результатами голосования опубликован на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. Проект поддержали 19 человек, четверо были против, один воздержался.

Комплекс хотят построить на месте снесенного СКК "Петербургский". Без согласований на этой территории разрешено возводить постройки не выше 40 метров. Пресс-служба компании-концессионера "СКА Арена" уточняла, что максимальная высота девятиэтажного здания составит 53,7 метров. При этом в протоколе заседания Градсовета указана высота от земли до верха кровли купола - не более 51 метра.

На заседании вопросов и комментариев к проекту, до сноса СКК "Петербургский" вызывавшему споры, у членов Градсовета не возникло.

Ранее объект получил разрешение на строительство от Госстройнадзора. Возведение комплекса должно завершиться к октябрю 2022 года, чтобы в 2023 году в нем можно было провести чемпионат мира по хоккею. Стоимость проекта составляет 37 млрд рублей.

Арена будет рассчитана на 21 500 зрителей на хоккейных матчах и до 23 000 - на концертах. Общая площадь здания составит 189 500 квадратных метров. Внутри будут располагаться основная и тренировочная ледовые площадки, фитнес-центр с бассейном, банями и массажными кабинетами, гардеробы, буфеты, детские комнаты, клубные помещения с видом на основную арену, VVIP и VIP-ложи, помещения для СМИ. Предусмотрена подземная парковка на 1074 места и наземная автостоянка.

СКК "Петербургский" (в прошлом имени Ленина) был построен к Олимпийским играм 1980 года для соревнований по футболу, хоккею, баскетболу, теннису и другим. В конфигурации для футбола он вмещал до 25 000 зрителей. Здание практически полностью обрушилось 31 января в процессе демонтажа вант, поддерживавших крышу строения. Погиб рабочий.

Петербург СКА Арена СКК Петербургский Градостроительный совет

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