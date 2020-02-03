Власти Петербурга оказались не в курсе, кто демонтировал СКК

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга не получали уведомлений о начале демонтажа СКК "Петербургский" и не знают, кто вел работы, сообщил журналистам вице-губернатор Максим Соколов понедельник.

"Официальных заявлений мы не получали... должны или не должны (были уведомлять - ИФ), на эти вопросы ответы ищет следствие", - сказал Соколов.

Он отметил, что информация по происшествию от инвестора - ООО "СКА Арена" пока не получена.

"По следам ЧП мы в пятницу направили запрос концессионеру (тому, кто за свои средства строит или ремонтирует объект - ИФ) от имени концедента (владельца - ИФ) - комитета по инвестициям, дальше будем действовать в рамках заключенного соглашения. Концедент, насколько мне известно, ответ от концессионера пока не получил. Официально информацией (о том, кто вел работы на объекте - ИФ), мы не обладаем", - сказал Соколов.

Говоря о возможности расторжения договора с инвестором, он отметил, что вопросы, связанные с возможным расторжением концессионного соглашения, в нем прописаны.

"Сейчас об этом и речи не идет", - подчеркнул вице-губернатор.

Соколов выразил уверенность, что арена будет построена к Чемпионату мира по хоккею 2023 года. Он не стал давать оценку действиям подрядчиков демонтажа.

"В данный момент в рамках уголовного дела Следственный комитет расследует все обстоятельства случившегося, именно ему будет необходимо дать правовую оценку. До этого комментировать что-то преждевременно", - сказал Соколов.

Между тем в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что Градостроительный кодекс Петербурга не предполагает получение разрешения на снос здания.

"Отдельного разрешения на это не требуется. Если это собственник объекта (земельного участка - ИФ), то он должен уведомить администрацию района, что он сносит объект. За разрешением на строительство застройщик к нам не обращался, мы на строительство разрешение не давали", - сообщили в пресс-службе.

Здание СКК практически полностью обрушилось в пятницу при попытке срезать ванты крыши. Погиб один человек.