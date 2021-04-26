"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год

Режиссер Андрей Кончаловский на церемонии вручения кинопремии "Ника" 2021 Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Лучшим игровым фильмом 2020 года по версии Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника" стала картина "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского, также фильм удостоен награды за лучшую режиссуру.

Церемония вручения наград прошла в концертном зале Vegas City Hall, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Этот фильм невозможен был бы без сценариста Елены Киселевой, которая написала 4 сценария, "Грех" в том числе (...) Я благодарю всех, с кем я сделал эту картину, этот продукт любви и, безусловно, я благодарю мою музу, актрису, без которой этот проект я даже не задумывал, Юлию Высоцкую", - сказал Кончаловский, получая награду.

На награду в номинации "Лучший игровой фильм" также претендовали "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Китобой" Филиппа Юрьева и "Пугало" Дмитрия Давыдова.

Награду в номинации "Лучший режиссёр" за 2020 год получил Кончаловский. Конкуренцию ему составили Зайцев с фильмом "Блокадный дневник" и Давыдов с фильмом "Пугало".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Вручение премии "Ника" за 2019 год из-за пандемии коронавируса переносилось два раза. Позже организаторы приняли решение о том, что на церемонии будут объявлены лауреаты сразу за 2 года.