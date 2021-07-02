Кремль отмежевался от конфликта руководителей МХАТа имени Горького

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Кремль не может вмешиваться в конфликт между президентом МХАТа имени Горького Татьяной Дорониной и художественным руководителем Эдуардом Бояковым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль не получал письма Дорониной с просьбой уволить Боякова.

"Минкульту очень хорошо известна ситуация во МХАТе, Минкульту очень хорошо известно о диаметрально противоположных мнениях между Дорониной и руководством театра, но мы никоим образом не можем в это вмешиваться", - сказал Песков.

"Мы не получали никакого письма от Дорониной. Письмо было опубликовано. Я не знаю, было ли это ею опубликовано или кем-то еще, поэтому мы пока отфиксировали это как сообщение СМИ, - продолжил пресс-секретарь президента. - Президенту нельзя через газеты письма присылать при всем моем уважении к великой нашей актрисе".

Татьяна Доронина была художественным руководителем горьковского МХАТа с 1987 года по декабрь 2018 года, затем ее перевели на должность президента театра, а худруком стал Бояков. Летом 2019 года актеры театра требовали восстановления Дорониной.

Весной 2021 года Минкультуры решило изменить устав театра, объяснив это выявленными при проверке нарушениями. До перемен МХАТом, по уставу, руководил худрук, назначаемый Министерством культуры. После изменения устава предполагается, что театром руководят и директор, и президент, а художественного руководителя будет назначать директор по согласованию с министерством.

В конце июня телеграм-канал "Закулиска" опубликовал обращение Дорониной к Путину, в котором она просит уволить Боякова и спасти театр. Представитель Дорониной подтвердил РБК подлинность письма.

Пресс-служба МХАТа не видела этого письма и не в курсе, было ли оно направлено президенту, написала в фейсбуке пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.